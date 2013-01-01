Соционические аспекты - Введение в типологию

По мнению литовской исследовательницы Аушры Аугустинавичюте, вся воспринимаемая человеком информация делится на 4 макроаспекта: объекты, пространство, энергия, время.

Каждый из макроаспектов делится на 2 в зависимости от установки (интроверсия или экстроверсия), и образуется 8 аспектов.

Аспекты в соционике — это те же 8 юнговских функции, но совсем в ином смысле. Они представленные как различные виды информации, воспринимаемые психикой человека.

Понятия экстраверсии и интроверсии применительно к аспектам имеют несколько иной смысл чем у Юнга: экстравертные аспекты направлены на восприятие самого объекта или процесса («черные» аспекты), а интровертные аспекты - на соотношений и взаимосвязей между объектами или процессами («белые» аспекты).



Описание аспектов

Описание Если это сильная функция, то такой человек: Если это главная функция, по которой он воспринимает мир, то такой человек:

Черная логика (ЧЛ, деловая логика) воспринимает следующую информацию: воспринимает следующую информацию: Свойства объектов, эффективность процессов, целесообразность поступков. Свойства объектов, эффективность процессов, целесообразность поступков. Умеет организовать рабочий процесс, действовать эффективно и расчетливо. Воспринимает мир как поле деятельности, среди которого всегда можно найти такое занятие, которое будет ему интересно и выгодно.

Белая логика (БЛ, структурная логика) воспринимает следующую информацию: воспринимает следующую информацию: Соотношение объектов, взаимосвязь и закономерность явлений, инструкции и правила. Соотношение объектов, взаимосвязь и закономерность явлений, инструкции и правила. Умеет устанавливать логические связи, анализировать и систематизировать информацию. Воспринимает мир как поток информации, которую он постоянно обобщает, систематизирует и структурирует.

Черная этика (ЧЭ, этика эмоций) воспринимает следующую информацию: воспринимает следующую информацию: Эмоциональные состояния, проявление эмоций. Эмоциональные состояния, проявление эмоций. Умеет понимать свое и чужое эмоциональное состояние, проявлять эмоции. Живет в мире эмоций. Все жизненные факты откладываются в его памяти в виде эмоциональной палитры.

Белая этика (БЭ, этика отношений) воспринимает следующую информацию: воспринимает следующую информацию: Соотношение эмоциональных состояний - отношения между людьми Соотношение эмоциональных состояний - отношения между людьми Умеет устанавливать и поддерживать отношения, оценивать их. Мир состоит из взаимоотношений между людьми, их симпатий и антипатий.

Черная сенсорика (ЧС, волевая сенсорика) воспринимает следующую информацию: воспринимает следующую информацию: Свойства пространства, окружающих предметов, физические и волевые данные людей. Свойства пространства, окружающих предметов, физические и волевые данные людей. Умеет обращаться с предметами и управлять другими людьми, проявляет сильную волю, напористость. Воспринимает мир как поле боя, состоящее из предметов и людей, которые нужно подвинуть, сломить или обойти.

Белая сенсорика (БС, сенсорика ощущений) воспринимает следующую информацию: воспринимает следующую информацию: Пространственные соотношения, ощущения людей, их самочувствие. Пространственные соотношения, ощущения людей, их самочувствие. Умеет оценивать свои и чужие ощущения, создавать комфорт, заботиться о других. Живет в мире ощущений - запахи, звуки, тактильные ощущения, и приятные, и неприятные - из этого складывается его жизнь

Черная интуиция (ЧИ, интуиция возможностей) воспринимает следующую информацию: воспринимает следующую информацию: Свойства изменений (времени), возможности людей, явлений и предметов. Свойства изменений (времени), возможности людей, явлений и предметов. Умеет выделять суть явлений и предметов, предсказывать их возможности. Живет в мире идей, он наблюдает за окружающим миром, обращает внимание на любопытные, необычные факты и объясняет их.

Белая интуиция (БИ, интуиция времени) воспринимает следующую информацию: воспринимает следующую информацию: Соотношения изменений, развитие ситуации во времени. Соотношения изменений, развитие ситуации во времени. Умеет эффективно распределять свое время, и предугадывает возможное развитие событий. Воспринимает мир как поток разнообразных событий и изменений.



Соционическая модель психики

Соционическая модель психики человека состоит из 8 функций, каждая из которых выполняет свою роль в жизни человека. Каждая функция обрабатывает один из 8 аспектов информации.

Таким образом, все 8 аспектов информации (т.е. любая возможная информация) укладываются в модель психики одной личности.