Соционические аспекты - Введение в типологию

По мнению литовской исследовательницы Аушры Аугустинавичюте, вся воспринимаемая человеком информация делится на 4 макроаспекта: объекты, пространство, энергия, время.
Каждый из макроаспектов делится на 2 в зависимости от установки (интроверсия или экстроверсия), и образуется 8 аспектов.
Аспекты в соционике — это те же 8 юнговских функции, но совсем в ином смысле. Они представленные как различные виды информации, воспринимаемые психикой человека.
Понятия экстраверсии и интроверсии применительно к аспектам имеют несколько иной смысл чем у Юнга: экстравертные аспекты направлены на восприятие самого объекта или процесса («черные» аспекты), а интровертные аспекты - на соотношений и взаимосвязей между объектами или процессами («белые» аспекты).
Описание аспектов
Описание
Если это сильная функция, то такой человек:
Если это главная функция, по которой он воспринимает мир, то такой человек:
Черная логика (ЧЛ, деловая логика)
воспринимает следующую информацию:
Свойства объектов, эффективность процессов, целесообразность поступков.
Умеет организовать рабочий процесс, действовать эффективно и расчетливо.
Воспринимает мир как поле деятельности, среди которого всегда можно найти такое занятие, которое будет ему интересно и выгодно.
Белая логика (БЛ, структурная логика)
воспринимает следующую информацию:
Соотношение объектов, взаимосвязь и закономерность явлений, инструкции и правила.
Умеет устанавливать логические связи, анализировать и систематизировать информацию.
Воспринимает мир как поток информации, которую он постоянно обобщает, систематизирует и структурирует.
Черная этика (ЧЭ, этика эмоций)
воспринимает следующую информацию:
Эмоциональные состояния, проявление эмоций.
Умеет понимать свое и чужое эмоциональное состояние, проявлять эмоции.
Живет в мире эмоций. Все жизненные факты откладываются в его памяти в виде эмоциональной палитры.
Белая этика (БЭ, этика отношений)
воспринимает следующую информацию:
Соотношение эмоциональных состояний - отношения между людьми
Умеет устанавливать и поддерживать отношения, оценивать их.
Мир состоит из взаимоотношений между людьми, их симпатий и антипатий.
Черная сенсорика (ЧС, волевая сенсорика)
воспринимает следующую информацию:
Свойства пространства, окружающих предметов, физические и волевые данные людей.
Умеет обращаться с предметами и управлять другими людьми, проявляет сильную волю, напористость.
Воспринимает мир как поле боя, состоящее из предметов и людей, которые нужно подвинуть, сломить или обойти.
Белая сенсорика (БС, сенсорика ощущений)
воспринимает следующую информацию:
Пространственные соотношения, ощущения людей, их самочувствие.
Умеет оценивать свои и чужие ощущения, создавать комфорт, заботиться о других.
Живет в мире ощущений - запахи, звуки, тактильные ощущения, и приятные, и неприятные - из этого складывается его жизнь
Черная интуиция (ЧИ, интуиция возможностей)
воспринимает следующую информацию:
Свойства изменений (времени), возможности людей, явлений и предметов.
Умеет выделять суть явлений и предметов, предсказывать их возможности.
Живет в мире идей, он наблюдает за окружающим миром, обращает внимание на любопытные, необычные факты и объясняет их.
Белая интуиция (БИ, интуиция времени)
воспринимает следующую информацию:
Соотношения изменений, развитие ситуации во времени.
Умеет эффективно распределять свое время, и предугадывает возможное развитие событий.
Воспринимает мир как поток разнообразных событий и изменений.
Соционическая модель психики
Соционическая модель психики человека состоит из 8 функций, каждая из которых выполняет свою роль в жизни человека. Каждая функция обрабатывает один из 8 аспектов информации.
Таким образом, все 8 аспектов информации (т.е. любая возможная информация) укладываются в модель психики одной личности.